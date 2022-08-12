В "ДНР" заявили, что на химическом заводе "Стирол" в оккупированной Горловке начался сильный пожар после обстрела. Обошлось без пострадавших.

Также в сети появилось соответствующее видео очевидцев. На нем видны клубы густого черного дыма и большое возгорание на территории предприятия.

Директор завода заявил, что в результате обстрела завода пострадавших и утечки опасных веществ нет.

"Мэр" Горловки также заявил, что химической угрозы для населения нет. По его словам, загорелся склад со стройматериалами на территории предприятия "Стирол": горит рубероид, из-за чего жители города видят черный дым.

Напомним, что ранее в Горловке под обстрела попал также машиностроительный завод.

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