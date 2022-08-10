Сегодня в рамках обязательной эвакуации из Донецкой области в Кропивницкий прибывают 256 человек, из них 58 - дети. Об этом "Стране" сообщила вице-премьер - глава Минреинтеграции Украины Ирина Верещук.

"Из них - десять многодетных семей. Мы ждали девять многодетных семей, но вчера еще одна семья добавилась. Мы берем эти семьи на сопровождение, помимо всех выплат и пособий (продукты питания, средства гигиены и т.п.), мы будем помогать многодетным ноутбуками, чтобы дети сразу могли начать подготовку к новому учебному году", - сообщила "Стране" Верещук.

Вчера в рамках обязательной эвакуации из Донецкой области удалось вывезти 201 человека, они прибыли на поезде в Кировоградскую область.

По словам Верещук, с каждым разом все больше жителей Донецкой области хотят эвакуироваться.

"201 человека мы приняли. Это женщины, дети (сегодня их было примерно 45), люди пожилого возраста, есть несколько многодетных семей. Их мы берем на учет заранее и помогаем отдельно. Люди приезжают уставшие, потому что обстрелы только усиливаются. И я вижу тенденцию к увеличению людей, которые записываются на эвакуацию. Это говорит о том, что люди серьезно относятся к своей безопасности и хотят эвакуироваться как можно скорее. И с каждым разом становится больше родителей с детьми. Завтра, например, мы ждем девять многодетных семей", - рассказала "Стране" Верещук.

Прибывших вчера из Донецкой области также разместили в населенных пунктах Кировоградской области.

"Их расселили в Кропивницком, Александрии и других городах Кировоградской области. Люди, которые записываются на эвакуацию, заранее знают, в какой именно населенный пункт они едут. Когда человек садится в поезд, он уже знает, куда он приедет и где он будет жить. Выплаты их тоже уже ждут. Механизм отлажен и работает", - сообщила Верещук "Стране".

Напомним, война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

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