Вице-премьер Ирина Верещук не исключает, что после эвакуации Донецкой области обязательную эвакуацию будут проводить и для других регионов Украины, где идут массированные обстрелы, есть гуманитарные проблемы и сложности с подготовкой к отопительному сезону.

Об этом Верещук сообщила в комментарии "Стране".

"Мы будем рассматривать вопрос обязательной эвакуации и для других регионов. С приближением осени будем анализировать, какая ситуация с прохождением отопительного сезона. Мы готовимся к этому. Сейчас все внимание центральной власти приковано к Донецкой области: Минсоцполитики, "Укрпочта", "Укрзализныця", - все работают над тем, чтобы как можно быстрее эвакуировать и адаптировать людей, выплатить им деньги, расселить, помочь с работой взрослым, со школами и детсадами детям. Еще раз прошу воспользоваться этой возможностью сейчас. Потому что потом, когда выезжать станет очень много людей - а их будет больше ближе к зиме, мы этого ожидаем и готовимся к этому, - ситуация будет очень напряженной", - говорит "Стране" Ирина Верещук.

Вице-премьер прогнозирует, что намного больше людей начнет эвакуироваться ближе к зиме.

"Сейчас у многих есть иллюзорное восприятие тепла. Мол, у меня огород, мне надо выкопать картошку… Но это не может быть аргументом, потому что осенью переселенцев будет много, а мест для них в других регионах - не бесконечное количество. Это средства и время на подготовку тех же койкомест, продуктовых наборов, затрат на отопление - все нужно рассчитывать. Если люди думают, что смогут спокойно уехать где-то в ноябре, когда закончат все свои дела с огородами, по свободному графику как в туристический сезон - это не так", - сказала Верещук.

Какие именно регионы могут стать следующими в очереди на обязательную эвакуацию, будет зависеть от руководителей ОВА. Потому что Кабмин может объявить обязательную эвакуацию из определенной области только по обращению от местных властей.

"К примеру, глава Николаевской ОВА считает, что не нужно эвакуировать людей. Хотя есть интенсивные обстрелы, проблемы с водой и проблемы с пониманием - куда в случае необходимости проводить эвакуацию. Не могут позволить себе руководители военных администраций, чтобы такие процессы происходили хаотично и незапланированно. Президент уже заявил: нужно эвакуироваться вместе с детьми и пожилыми туда, где будет возможно пережить зиму. Руководители ОВА должны взять на себя ответственность, проанализировать риски уже сейчас, пока тепло, пока подготовлены другие ОВА (например, Полтавская и Кировоградская области, которые сейчас принимают переселенцев из Донецкой области) - а для них это тоже нагрузка и с точки зрения организации отопительного сезона. Решения об эвакуации должны приниматься на основе анализа и прогноза, с полной ответственностью за свои действия", - подытожила Верещук.

Ранее мы публиковали распоряжение Кабмина об обязательной эвакуации населения Донецкой области.

Также "Страна" сообщала, что из Славянска в Донецкой области эвакуировались 80% жителей.