В Донецке из-за постоянных обстрелов обесточена шахта имени Засядько. Под землей находятся 109 шахтеров. Об этом сообщил назначенный "ДНР" "мэр" города Алексей Кулемзин.

Последний раз обесточивание этой шахты из-за боев произошло вчера вечером. Тогда под землей находились 29 шахтеров. Спустя час электроснабжение шахты восстановили и горняки поднялись на поверхность.

Напомним, сеть супермаркетов "АТБ" объявила об уходе из Донецкой области из-за стремительного обострения военной ситуации.

"Такое решение обусловлено высокими рисками опасности жизни и здоровью посетителей и сотрудников магазинов, существенными трудностями с бесперебойным снабжением продуктов питания и товаров первой необходимости, а также введением в области особого режима движения транспорта на время действия военного положения," – говорится в сообщении в Фейсбуке компании.

Также "Страна" писала, как сегодня ночью россияне ударили по Краматорску и Курахово, разрушив жилые дома и смертельно ранив двоих людей.

Между тем война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" следит за происходящим 12 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 169-го дня войны. К югу от Бахмута бои шли в районе Вершины, а также села Дача. Под Донецком россияне вели наступление в районах Песок и Марьинки. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне уже вошли на большую половину Песок. По мнению экспертов, захваченные плацдармы к западу от Донецка будут использованы для оттеснения линии соприкосновения от города. На ЗАЭС снова произошел обстрел. Генсек ООН призвал прекратить любую военную деятельность вокруг станции. Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему прозападные силы атакуют Зеленского по военной теме.