В Донецкой области с завтрашнего дня, 11 августа, начинает действовать особый режим въезда-выезда и движения транспорта.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

По его словам, ключевых условий два:

1. Запрещается вывозить спецтехнику, которая может использоваться для обороны (экскаваторы, тягачи, тралы);

2. Нельзя перемещаться на транспорте, который перевозит с целью реализации алкоголь и спиртосодержащие вещества (кроме дезинфицирующих).

Война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.