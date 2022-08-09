Из подконтрольной части Донецкой области уехали более 1,3 млн человек.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время брифинга.

На данный момент, по его словам, на территории области остаются еще около 350 тысяч человек, в том числе около 50 тысяч детей.

Ранее в Донецкой области объявили обязательную эвакуацию, поскольку из-за разрушенной инфраструктуры зимой не смогут запустить отопление.

Война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 166-го дня войны. Активизировался фронт в районе Верхнекаменского под Северском. В Авдеевке шли сильные бои. По захваченным РФ южным регионам Украины были удары "Хаймарсами". РФ заявила, что при ударе по Винницкой области 7 августа были применены самые современные российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это второе известное их применение по территории Украины. Назначенный РФ "глава администрации" Запорожской области Балицкий подписал распоряжение о подготовке к "референдуму" о вхождении в состав РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.