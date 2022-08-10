Сеть супермаркетов АТБ официально подтвердила информацию о прекращении работы в Донецкой области.

"В связи с стремительным обострением военной ситуации в Донецкой области компания "АТБ-маркет" временно приостанавливает деятельность магазинов торговой сети АТБ в регионе. Такое решение обусловлено высокими рисками опасности жизни и здоровью посетителей и сотрудников магазинов, существенными трудностями с бесперебойным снабжением продуктов питания и товаров первой необходимости, а также введением в области особого режима движения транспорта на время действия военного положения," – говорится в сообщении в Фейсбуке компании.

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