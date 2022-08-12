Ночью 12 августа Краматорск пережил 11 ракетных обстрелов. Россияне били по частному сектору, по предварительной информации, повредили три жилых дома. По счастливому стечению обстоятельств, жертв и раненых нет.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Кроме того, этой ночью российские военные обстреляли ракетами Курахово. Попали в жилую двухэтажку в центре города, повредили частные дома и Центр культуры и досуга, где ночевали люди - вынужденные переселенцы. Никто из них, к счастью, не пострадал.

Из-за обстрелов в городе произошли пожары, под завалами разрушенных домов оказались их жители. В настоящее время из-под завалов удалось спасти женщину и поднять на поверхность тела двоих погибших мужчин.

"Россияне целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре, превращают наши города и поселки в руины и уничтожают местное население. Находиться на территории области небезопасно. Поэтому еще раз призываю: эвакуируйтесь! Эвакуация спасает жизнь", - Кириленко призвал жителей уезжать из-под обстрелов.

Ниже - фото последствий обстрелов.

Напомним, 11 августа россияне ударили ракетами С-300 по частному сектору Краматорска. Пострадали дома.

Каждый день обстреливают Харьков. Ночью 12 августа россияне ударили ракетами по трем районам города.

Тем временем война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" следит за происходящим 12 августа в обновляемом материале.

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