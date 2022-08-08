Россия активизировала обстрелы Краматорска, но город продолжает готовиться к тяжелой зиме без отопления и воды. Людям сложно покидать свой дом, но желающих эвакуироваться становится все больше из-за понимания отсутствия перспективы.

Об этом мэр Краматорска Александр Гончаренко рассказал в комментарии "Стране".

"Вчера было четыре удара: по промзоне и один снаряд упал в спальном районе - пострадал магазин. Сегодня в 2:15 ночи нанесли удары по домам в частном секторе. Серьезно пострадал один дом и частично соседние, ещё один снаряд упал не разорвавшись. К счастью, обошлось без жертв. Оккупанты чаще стали использовать РСЗО, об ударах которых, к сожалению невозможно предупредить - их не видит ПВО", — сообщил Гончаренко.

По его словам, помимо постоянных обстрелов и близости фронта, регион находится на пороге самой сложной зимы на Донбассе за последние десятилетия.

"Отсутствие газоснабжения влечет за собой невозможность запуска работы котельных предприятий, обеспечивающих дома краматорчан теплом. Отсутствие централизованного теплоснабжения влечет за собой проблему промерзания стояков водоснабжения и канализации, поэтому в преддверии первых морозов вынуждены будем перекрыть воду на входе в многоквартирные дома. Набрать воду можно будет только из заранее установленных по городу "гусаков" при условии работы фильтровальной станции. В случае ее непредвиденной остановки - будем осуществлять подвоз воды", — отметил мэр.

Он добавил, что с вероятностью 99% привычного отопительного сезона не будет.

"Многие видят выход в отоплении хотя бы одной комнаты квартиры с помощью электрообогревателя. Говорю сразу - это очень нехорошая надежда. Уже сегодня мы питаемся электроэнергией по резервному пути. Донецкая область выбирает 80 процентов поставляемой электроэнергии. Сильно надеяться на электричество нельзя", — сказал Гончаренко.

Помимо этого, людей, желающих эвакуироваться, уже больше, чем раньше.

"Министерство реинтеграции и Донецкая ОВА организовали полный цикл: автобусный рейс из Краматорска до Покровска, поезд из Покровска до Александрии/Кропивницкого, где людям уже подготовили бесплатное жилье, питание, юридическая, медицинская и психологическая помощь, денежные выплаты для ВПО (первая выплата на руки на месте). Сегодня отправили уже третий такой рейс, людей уже больше. Работа в этом направлении продолжается", — рассказал Гончаренко.

Он добавил, что людям тяжело покидать свой дом.

"Да, это невыносимо сложно - покидать родной город и свой дом, но жизнь - превыше всего. И одна из главных наших задач - это сберечь жизнь наших граждан, чтобы потом было кому возвращаться в Краматорск", — прокомментировал мэр Краматорска.

Ранее мы публиковали видео безлюдного парка Пушкина в Краматорске, жители которого боятся выходить на улицу из-за обстрелов.

Также сегодня разведка Британии заявила, что россияне попытались заминировать "минами-бабочками" Донецк и Краматорск.