Гайдай назвал три способа, как жителям оккупированной Луганщины выехать на подконтрольную территорию
Жители оккупированной Луганской области уже не могут выехать на подконтрольную территорию официальными "зелеными коридорами" или эвакуационными рейсами. Но есть три альтернативных способа.
Об этом сообщил луганский губернатор Сергей Гайдай в эфире телемарафона.
Во-первых украинцы могут воспользоваться пешим переходом в Харьковскую область.
Во-вторых выехать на автотранспорте через Запорожскую область, но там "огромные очереди".
Или ехать по "большому кругу" через территорию России и стран Балтии.
Ранее Гайдай заявлял, что на захваченной Луганщине через воду распространяется инфекция из-за трупов, которые не убирают с улиц.
Также Гайдай назвал Безуглую "больной идиоткой" в ответ на ее обвинения в "провале" обороны Луганской области.
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