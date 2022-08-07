Жители оккупированной Луганской области уже не могут выехать на подконтрольную территорию официальными "зелеными коридорами" или эвакуационными рейсами. Но есть три альтернативных способа.

Об этом сообщил луганский губернатор Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

Во-первых украинцы могут воспользоваться пешим переходом в Харьковскую область.

Во-вторых выехать на автотранспорте через Запорожскую область, но там "огромные очереди".

Или ехать по "большому кругу" через территорию России и стран Балтии.

Ранее Гайдай заявлял, что на захваченной Луганщине через воду распространяется инфекция из-за трупов, которые не убирают с улиц.

Также Гайдай назвал Безуглую "больной идиоткой" в ответ на ее обвинения в "провале" обороны Луганской области.

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