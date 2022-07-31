На оккупированной части Луганской области начинается гуманитарная катастрофа из-за того, что тела погибших людей не убирают с улиц и происходит распространение инфекций.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"Гуманитарная ситуация в регионе просто катастрофическая. Не убирают возле городов тела погибших, и нет разницы, будь то военные или гражданское население.

В Северодонецк приехали из России какие-то представители медицинской отрасли – пока нет четкой информации. Но люди по больнице ходят в защитных костюмах, потому что сейчас началась очень мощная инфекция.

Если местные жители начинают пить воду из скважин, у них достаточно быстро развиваются болезни, и это как раз потому, что погибших не убрали, и продукты разложения тел попали в воду", - сказал Сергей Гайдай.

Кроме того, военный губернатор рассказал, что на оккупированной части Луганской области проводятся карательные мероприятия в отношении людей с четкой проукраинской позицией, уничтожается украиноязычная литература.

Гайдай добавил, что в части Луганской области украинские военные до сих пор держат оборону.

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