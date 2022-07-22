Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что тысячи жителей Северодонецка и Лисичанска помогали российским войскам и сообщали информацию о месторасположении ВСУ.

Об этом он сообщил в интервью журналистам ТСН.

По словам Гайдая, в области были "ждуны русского мира" и "завербованные российскими спецслужбами жители", которые помогали противнику корректировать удары и сдавали позиции украинских войск.

"В Северодонецке оставалось 10 тысяч жителей. Даже если бы они гипотетически были предателями, то это даже не 10% от всего населения, проживавшего там до полномасштабного вторжения. Так что процент не велик. Но даже если это одна или две тысячи людей, которые могли помогать - это все равно очень много", - заявил Гайдай.

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