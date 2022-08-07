В сети появилось видео одного из самых оживленных в мирное время мест Краматорска - парка имени Пушкина. Сейчас в нем царит мертвая тишина.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

По информации мэра Краматорска Александра Гончаренко, в городе остались приблизительно 65 тысяч человек. Это 30 процентов от общей численности. Но те, кто остались, предпочитают отсиживаться в укромных местах - особенно после обстрела сегодняшним утром.

Ранее мы писали, что мэр Краматорска Александр Гончаренко рассказал, что несмотря на напряжённую ситуацию в Донецкой области, желающих эвакуироваться из города крайне мало.

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