В Донецкой области вечером 28 июля россияне обстреляли из "Ураганов" Бахмут, также ночью по городу был нанесен авиаудар.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В городе погибли четыре человека, ранены пятеро. Поврежден детский сад, семь многоэтажек и 27 частных домов.

Также ночью обстреляли Покровск, из-за попадания по территории ЖД-вокзала ранены пятеро человек. Поврежден жилой дом и жилое помещение.

Напомним, мэр Славянска Вадим Лях сегодня сообщал об обстреле города.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.