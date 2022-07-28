Минимум три человека погибло и трое ранены в результате вечернего обстрела Бахмута.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его информации, повреждены 6 многоквартирных и 6 частных домов.

Ранее мы писали, что в Донецке после обстрела вспыхнул пожар. В сети пишут об уничтожении склада.

Также "Страна" сообщала, что в Кропивницком пять человек погибло после обстрела. Ранены 12 военных, повреждена авиация.

Война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.