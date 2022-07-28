В результате сегодняшнего ракетного удара по Кропивницкому пять человек погибли, еще 25 получили ранения. Половина раненных - это военные, также пострадала авиация.

Об этом на брифинге сообщил губернатор Андрей Райкович, передает местное издание "Гречка".

Ракеты попали в ангары Летной академии и компании "Урга".

Из 25 раненых 12 человек - это военные. Жизням всех пострадавших ничего не угрожает.

Пострадала авиационная техника, а также близлежащие постройки.

Поврежден гражданский самолет АН-26, а также обучающие самолеты.

Напомним, что на прошлой неделе под Кропивницким из-за ракетных ударов погибли три человека, среди них - военный. Более десятка раненых.

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