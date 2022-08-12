Ночью с 11 на 12 августа войска РФ обстреляли Харьков ракетами. Прилеты зафиксированы в трех районах города.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, попадания пришлись по Слободскому, Киевскому и Новобаварскому районам. Обстрел начался около 02:51.

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