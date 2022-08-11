"Страна" пообщалась с очевидцем ночного обстрела центра Харькова ракетами С-300. Женщина спала в это время у себя дома и покрывало уберегло ее от осколков.

"Я находилась на кровати в момент удара. У меня вся простынка, которой я укрывалась, была в стекле. Она меня спасла, повреждений на мне нет. Все стекло из окна попало на кровать. Не было времени что-то ощутить. Когда это все произошло, тогда я встала и стала думать, что делать", - рассказала харьковчанка Надежда, которая живет в пострадавшем доме.

По ее словам, она не слышала сигнала воздушной тревоги.

Из-за ракетных ударов автомобили во дворах оказались буквально засыпаны землей, в подъездах выбиты окна, некоторые балконы обрушились.

Тем временем американский Институт изучения войны сообщает, что войска РФ пытаются атаковать под Харьковом.

Также появилась информация, что в результате боев, недостатка газа и угля Харьковская область рискует остаться зимой без тепла.

Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.