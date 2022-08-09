Харьковская область во время нового отопительного сезона в условиях войны может столкнуться с проблемами, которые ранее регион не имел.

Об этом заявил председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в эфире "Украинского радио Харьков".

По словам Игнатьева, проблемы с отоплением могут быть из-за боевых действий, малых объемов газа в хранилищах и недостатка угля на Змиевской ТЭЦ.

Поэтому он посоветовал уже сейчас думать об утеплении домов, проверке дымоходов и надежности электропроводки.

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове в результате обстрелов повреждена ТЭЦ-3, которая снабжает теплом и горячей водой около трети города.

Также мы писали, что в Славянске в этом году не будет отопительного сезона, коммунальщики занимаются консервацией коммуникаций.