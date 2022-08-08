В Славянске в этом году не будет отопительного сезона, коммунальщики занимаются консервацией коммуникаций.

Об этом заявил мэр города Вадим Лях.

"Управляющие компании готовят многоэтажный жилой фонд к зиме. Сливают воду, консервируют системы отопления. Некоторые уже справились на 100%. Другие - в процессе", - сказал Вадим Лях.

По его словам, консервация коммуникаций поможет сохранить их для того, чтобы использовать в будущем.

Напомним, ранее в Кабмине прогнозировали новую волну внутренних переселенцев накануне отопительного сезона.

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