Ранним утром 11 августа россияне в очередной раз обстреляли Харьков. Зафиксирован прилет во двор жилого дома в центре города.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, около 04:28 в Харькове было четыре прилета. По предварительной информации, одно из попаданий пришлось во двор жилого дома в центре Харькова (Киевский район). Пока информации о пострадавших нет.

Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.