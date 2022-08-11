Американский Институт изучения войны 11 августа опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска вчера нанесли наземные удары западнее Изюма.

Об этом речь идет в отчете на сайте организации.

Также Институт пишет, что российские войска продолжали ограниченные наземные атаки к северо-востоку и западу от Бахмута и, вероятно, добились незначительных успехов в этих районах.

Так, по данным Института, за 10 августа российские войска вошли на территорию Белокаменского огнеупорного завода в Соледаре. Но о контроле всего завода речь не идёт.

Также россияне добились незначительных успехов к северо-западу от Донецка и продолжают попытки продвинуться на северо-запад от нынешних позиций на окраинах Донецка.

В частности, противник завершает захват Песок, считают в Институте. На опубликованной им карте, россияне уже вошли на большую половину поселка.

Вчера, по данным Института изучения войны, россияне провели несколько безуспешных попыток наступления к северу и северо-востоку от Харькова.

Кроме того, российские войска провели неудачную боевую разведку на северо-западе Херсонской области.

Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.