Россия нанесла удары по нескольким ТЭЦ в Харьковской области, поэтому жителям частного сектора следует задуматься об альтернативных источниках отопления, заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"В многоэтажном доме вряд ли паллеты или буржуйки спасут ситуацию. Но если это частный дом, то если есть возможность установить альтернативный источник отопления и у людей на это есть средства, то, конечно, это должны делать", - сказал он.

По его словам, под обстрелы попали ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3.

Кроме того, по его словам, была уничтожена одна из ТЭЦ в Чугуеве, которая обеспечивала до 40% подачи тепла в городе.

Ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук дала понять, что зимой возможны новые волны переселения людей и обязательные эвакуации целых областей из-за ударов РФ по ТЭЦ.

Как писала "Страна", Кабмин передал в собственность "Нафтогаза" шесть ТЭЦ и обязал продавать газ по фиксированной цене.

Тем временем война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.