Донецкая область будет не последним регионом, откуда власти объявят обязательную эвакуацию. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук дала понять, что зимой возможны новые волны переселения людей.

"Обязательная эвакуация из Донецкой области она впервые и пока единственная. Но наши прогнозы и анализы указывают на то, что она будет продолжаться и в других регионах", - заявила Верещук на брифинге.

Она прогнозирует тяжелую зиму и обстрелы РФ по ТЭЦ и другой инфраструктуре.

"Мы понимаем, что делает враг и прогнозируем, что его усилия вывести из строя теплоцентрали, критические объекты будут вероятно объектами их атак. Мы понимаем, что не все из них удастся отремонтировать и понимаем, что часть городов и сел Запорожской, Херсонской, Харьковской области может оказаться без средств к жизни: отопления, света. Даже те сети, которые есть, даже если только электрические, они не выдержат нагрузки и мы уже это прогнозируем", - добавила Верещук.

Ранее запорожский губернатор заявил, что в случае катастрофы на Запорожской АЭС эвакуируют жителей трех областей.

А в Ровенской области разработали план эвакуации жителей приграничья на случай нападения Беларуси.

Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.