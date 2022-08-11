На захваченных территориях Харьковской области заработала российская мобильная связь. Там начал работать оператор связи "МирТелеком".

Об этом пишет ТАСС.

Ранее "МирТелеком" начал работать на захваченных территориях юга Украины. Компанию связывают с компанией "Миранда-Медиа", созданной российским "Ростелекомом" для работы в Крыму.

Напомним, New York Times написала, как РФ взяла под контроль интернет в Херсонской области, приставив пистолеты к голове владельцам интернет-провайдеров. Так, например, провайдер Volia заявил о захвате офисов в Херсоне и прекращении работы в оккупированном регионе.

По данным Генштаба ВСУ, украинская армия успешно отражает атаки россиян под Харьковом и на Донбассе.

Также "Страна" писала, что в результате боев, недостатка газа и угля Харьковская область рискует остаться зимой без тепла.

Тем временем война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.