Войска РФ обстреляли Краматорск ракетами С-300 утром 11 августа. Удар пришелся по частному сектору, ракеты попали во двор одного из домов.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем Telegram-канале.



"Снаряд оставил воронку в 4 метра в ширину и 1,5 метра в глубину. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших, однако 3 дома получили повреждения" - пишет Кириленко.

Также Кириленко сообщил, что за сутки на подконтрольной Киеву части Донецкой области погибли 11 человек.



Напомним, мы писали о том, что 11 августа россияне также ударили по центру Харькова. Зафиксирован прилет во двор жилого дома.



Также "Страна" писала о том, что после обстрела Донецкого пивоваренного завода 10 августа произошла утечка аммиака.



Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.