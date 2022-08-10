"Референдум" о вхождении "ЛНР" в Российскую Федерацию возможен только после выхода на границы Донецкой области.

Такое заявление сделал "глава ЛНР" Леонид Пасечник, сообщают российские СМИ.

Заявление прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Если исходить из этого заявления, то в сентябре (как многие прогнозировали) "референдума" не будет", - пишет канал.

Как писала "Страна" два дня назад, назначенный Россией "глава администрации" Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении "референдума" о вхождении захваченной территории в состав РФ.

Война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.