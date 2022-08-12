"Страна" публикует фото последствий ночных ударов российских военных по Краматорску, в результате которых жилой сектор получил значительные разрушения.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко в комментарии "Стране" сообщил, что в результате сегодняшнего ракетного удара обошлось без жертв и раненых.

Напомним, по району частного сектора нанесли 11 ракетных ударов.

Помимо Краматорска серьезно пострадал город Курахово. По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, российские военные попали в жилую двухэтажку в центре города, повредили частные дома и Центр культуры и досуга, где ночевали люди - вынужденные переселенцы. К счастью, никто из них не пострадал.

А вот в центре под завалами разрушенных домов оказались жители. Из-под завалов удалось спасти женщину и поднять на поверхность тела двоих погибших мужчин.

Напомним, 11 августа россияне ударили ракетами С-300 по частному сектору Краматорска. Пострадали дома.

Каждый день обстреливают Харьков. Ночью 12 августа россияне ударили ракетами по трем районам города.

Тем временем война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" следит за происходящим 12 августа в обновляемом материале.

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