Ночью с 11 на 12 августа россияне ударили по двум районам Днепропетровской области. Обстрелам снова подверглись Марганец и Никополь в Никопольском районе, а также Зеленодольская громада в Криворожском районе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В Марганец прилетело до 40 реактивных снарядов "Града". Пострадали три человека, два из которых попали в больницу (среди них 12-летний мальчик). В городе повреждены 4 многоэтажки и несколько частных домов. Обстрелом повреждены местный завод, типография, магазин и кафе.

В Никополе зафиксировано 10 попаданий из ствольной артиллерии. Пострадали 4 частных дома и машины. Люди, по предварительной информации, не пострадали.

Огонь по Криворожскому району велся из "Ураганов". Есть разрушения жилья. Люди не пострадали.

Война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" следит за происходящим 12 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 169-го дня войны. К югу от Бахмута бои шли в районе Вершины, а также села Дача. Под Донецком россияне вели наступление в районах Песок и Марьинки. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне уже вошли на большую половину Песок. По мнению экспертов, захваченные плацдармы к западу от Донецка будут использованы для оттеснения линии соприкосновения от города. На ЗАЭС снова произошел обстрел. Генсек ООН призвал прекратить любую военную деятельность вокруг станции. Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему прозападные силы атакуют Зеленского по военной теме.