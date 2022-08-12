Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что война может продлиться до следующего лета. В интервью Дмитрию Гордону он высказал убежденность в победе ВСУ, но сроки, по его мнению, будут зависеть от руководства РФ.

"Это может быть достаточно длинной историей - до следующего лета, если речь идет о полном освобождении украинской территории. Я вижу месяцами эту историю, еще как минимум до Нового года, до того, как сломается тренд в войне и мы их начнем "лупить". Но когда мы их начнем "лупить", это еще вопрос, сколько мы их будем лупить, и на что они пойдут ради этого. Будут ли сто тысяч корейских добровольцев (я шучу, конечно, но тем не менее). Центральный вопрос - как поведет себя военно-политическое руководство РФ, когда они, видимо и понятно даже для россиян, начнут проигрывать", - заявил Арестович.

Добавив, что худший сценарий, который он видит - это "возня до следующего лета".

Он также уточнил, что Россия стремится вернуть Украину в переговорный процесс.

"Они очень хотят переговоры, они делают все, чтобы вытянуть нас туда. Они хотят нейтральный статус - не вступаем в НАТО, хотят Крым и Донбасс, Херсон они готовы отдать. И снять санкции очень очень хотят. Три вещи, которые им очень нужны", - сказал Арестович, добавив, что президент Украины никогда не пойдет на это и ставит целью вернуть Украине границы 1991 года.

При этом он оговорился, что украинская власть рассматривает такой вариант: военным путем Украина может выйти на границы по состоянию на 24 февраля, а дальше - решать вопрос переговорами. Задача - полное освобождение территории Украины.

Также Арестович дал понять, что Украина может освободить Херсон в ближайшие два месяца, и что осенью может состояться контрнаступление украинской армии.

"За месяц - не скажу, за два - уже есть шанс. Потому что есть определенные ритмы. И надо посмотреть, что они будут делать - те войска, которые туда перебросили. До 20 БТГ стоит на левом берегу Херсонщины. Они могут пойти как на Запорожье, так и на Херсон", - сообщил он.

"Мы возьмем Херсон?", - спросил Гордон.

"Рано или поздно мы все возьмем", - ответил Арестович.

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