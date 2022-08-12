"Война Путина отбросила его экономику на четыре года назад за один квартал", - материал с таким заголовком вышел сегодня на Bloomberg.

По данным издания, вторжение президента РФ Владимира Путина в Украину отбросило российскую экономику на четыре года назад в первом квартале после нападения, поставив ее на путь одного из самых продолжительных спадов в истории.

По словам российского экономиста Александра Исакова, во втором квартале экономика сбросит четырехлетний рост, вернувшись к показателям 2018 года. Сокращение замедлится и в четвертом квартале, поскольку более мягкая денежно-кредитная политика поддерживает спрос. В 2023 году экономика потеряет еще 2%, так как европейский запрет на энергоносители будет угнетать экспорт. "Кризис развивается по очень плавной траектории. В лучшем случае экономика достигнет своего минимума к середине 2023 года", - заявил ведущий экономист по России банка "ЦентроКредит" Евгений Суворов.

Аналитики прогнозируют России падение ВВП на 4,7% в годовом исчислении.

Впрочем, экономический спад в России, вероятно, гораздо более неглубокий, чем предполагалось вначале. Банк России принял меры по сдерживанию потрясений на рынках и курсе рубля, введя контроль за движением капитала и резко повысив процентные ставки.

Также начали действовать фискальные стимулы и добыча нефти, расходы домохозяйств стабилизировались.

Ранее Bloomberg писал, что российская экономика может остаться после войны в выигрыше благодаря экспорту газа.

По данным Financial Times, экономика РФ может выдержать европейские санкции в отношении российских энергоресурсов.

Тем временем 86% украинцев заметили ухудшение экономики, три четверти почувствовали это на себе.