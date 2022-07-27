86% граждан Украины считают, что экономическая ситуация в стране ухудшилась. При этом 74% опрошенных заявили, что почувствовали ухудшение ситуации лично на себе. О таких данных свидетельствуют результаты проведенного 23-24 июля опроса социологической группы "Рейтинга".

Другие важные цифры:

37% считают, что ситуация в экономике ухудшится в следующем году, тогда как 34% опрошенных наоборот, считают, что экономическая ситуация изменится к лучшему

20% опрошенных изменили место жительства (из них 58% - жители востока). Из покинувших дом 50% намерены вернуться после окончания боевых действий. 10% не намерены возвращаться вовсе

62% будут больше работать, если денег не будет хватать, а 35% намерены сокращать расходы

70% считают приоритетным в выборе работы вопрос зарплаты, для 24% в приоритете безопасность места работы, а для 23% - график

45% опрошенных хотели бы заняться предпринимательством, а 9% уже имеют свое дело

Как писала "Страна", более трети украинцев потеряли работу с начала войны с Россией.

Также в Украине за время военного положения уволили 8,5 тыс. госслужащих, еще почти 7 тысяч - в отпуске без зарплаты.

Тем временем сразу 30% россиян считают, что "боевые действия в Украине" нужно "остановить как можно скорее". Еще 13% затруднились ответить, 57% опрошенных считают, что войну нужно продолжать. Такие данные публикует оппозиционное российское издание "Медуза", ссылаясь на закрытый опрос ВЦИОМ, проведенный в конце июня 2022 года якобы по заказу администрации президента РФ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.