Более 30% украинцев потеряли работу после полномасштабного вторжения России.

Об этом заявил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов во время брифинга.

Для того чтобы улучшить ситуацию, он порекомендовал компаниям ориентироваться на нужды войска.

Также он отметил, что пока нет точных цифр по проценту падения ВВП. Только в конце года Госстат, возможно, предоставит какие-то данные.

"Просчет процента падения ВВП сейчас происходит по данным другой страны, где также были военные действия и экономика которой похожа на украинскую. Но эти прогнозы далеки от ситуации в Украине", - сказал Милованов.

Ранее мы писали, что треть украинцев, потерявших работу после вторжения РФ, до сих пор остаются без работы. Об этом говорят данные опросов.

Больше всего безработица ударила по самым молодым и старшим опрошенным, а также по жителям востока и юга страны.

Также мы писали, что украинские айтишники могут стать выездными. Слухи о том, что представителей IT-индустрии не будут призывать, дадут им длинное бронирование и снимут запрет на выезд за границу, среди самих компьютерщиков ходят еще с мая.