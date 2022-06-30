На сегодня 35% украинцев, потерявших работу после начала российского вторжения (24 февраля) до сих пор остаются без работы.

Об этом говорится в результатах опроса социологической группы "Рейтинг".

Больше всего безработица ударила по самым молодым и старшим опрошенным (38%), а также по жителям востока (53%) и юга страны (41%). В динамике лучшие показатели возвращения к работе в обычном режиме у жителей центра и юга Украины.

По данным опроса, 18% украинцев работают дистанционно, еще 7% - нашли новую работу. 38% работавших до начала российского вторжения снова работают в обычном режиме.

Опрос проводился 18-19 июня 2022 года среди 1200 респондентов по всей Украине, кроме Крыма и Донбасса.

Напомним, в середине мая сообщалось, что с начала войны в Украине потеряли работу почти пять миллионов человек.

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Вместе с тем, сообщалось, что в Украине безработных станут привлекать к общественным работам.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

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