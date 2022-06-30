Треть украинцев, потерявших работу после вторжения РФ, до сих пор без работы
На сегодня 35% украинцев, потерявших работу после начала российского вторжения (24 февраля) до сих пор остаются без работы.
Об этом говорится в результатах опроса социологической группы "Рейтинг".
Больше всего безработица ударила по самым молодым и старшим опрошенным (38%), а также по жителям востока (53%) и юга страны (41%). В динамике лучшие показатели возвращения к работе в обычном режиме у жителей центра и юга Украины.
По данным опроса, 18% украинцев работают дистанционно, еще 7% - нашли новую работу. 38% работавших до начала российского вторжения снова работают в обычном режиме.
Опрос проводился 18-19 июня 2022 года среди 1200 респондентов по всей Украине, кроме Крыма и Донбасса.
Напомним, в середине мая сообщалось, что с начала войны в Украине потеряли работу почти пять миллионов человек.
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Вместе с тем, сообщалось, что в Украине безработных станут привлекать к общественным работам.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.
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