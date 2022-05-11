По оценкам Международной организации труда (МОТ), с начала российской агрессии в Украине около 4,8 миллионов граждан страны потеряли рабочие места.

Цифры приводятся в кратком обзоре МОТ (которая является специализированным агентством ООН) под названием "Влияние украинского кризиса на сферу труда: первоначальные оценки".

Украинская экономика серьезно пострадала от российской агрессии. С момента ее начала 24 февраля более 5,23 миллиона беженцев выехали в другие страны. Среди них в основном женщины, дети и лица старше 60 лет. Из общего числа беженцев около 2,75 миллионов человек трудоспособного возраста. Из них 43,5 процента, или 1,2 миллиона человек, ранее работали и потеряли работу или уволились с нее.

По оценкам исследователей, если боевые действия обострятся, потери рабочих мест возрастут до семи миллионов человек. Однако если военные действия прекратятся немедленно, возможно быстрое восстановление экономики с возвращением 3,4 миллионов рабочих мест. Это сократит потери рабочих мест до 8,9%.

Кризис в Украине может также привести к перебоям с работой в соседних странах, главным образом в Венгрии, Молдове, Польше, Румынии и Словакии. Если боевые действия продолжатся, украинские беженцы будут вынуждены оставаться в изгнании дольше, что окажет дополнительное давление на рынок труда и системы социальной защиты в этих государствах и увеличит безработицу во многих из них.

Для смягчения воздействия кризиса на украинский рынок труда МОТ рекомендует ряд незамедлительных мер, в том числе:

содействовать инициативам работодателей и работников, чтобы те могли оказывать гуманитарную помощь и обеспечивать продолжение работы, где это возможно;

обеспечить адресную поддержку занятости в относительно безопасных районах Украины, в том числе за счет продолжающейся государственной программы по перемещению рабочих и предприятий;

поддерживать систему социальной защиты в Украине, чтобы она продолжала выплачивать пособия.

Ранее "Страна" писала, что ЕБРР прогнозирует Украине в 2022 году сокращение экономики из-за войны на 30%, России - на 10%.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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