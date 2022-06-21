Безработных в Украине будут привлекать к общественным работам.

Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 21 июня.

По его словам, сегодня у государства нет денег, чтобы платить тем, кто числится безработным, но отказывается от предложений центра занятости.

"Мы фактически устраняем возможность, когда люди могли получать средства от государства и отказываться от предложенной работы. В условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов. Все должны либо воевать и защищать Родину, либо работать на победу и для фронта", – сказал Шмыгаль.

Ранее "Страна" приводила статистику, по которой более половины работавших украинцев потеряли работу в результате войны.

Война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.