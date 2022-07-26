В Министерстве образования и науки Украины разъяснили "Стране", почему в новом учебном году рекомендуют начать занятия в вузах раньше обычного (15 августа), и зимнюю сессию тоже завершить раньше - до конца ноября 2022, а начало второго семестра запланировать ориентировочно на 15 февраля 2023 года.

Такие рекомендации в МОН озвучили для студентов старших курсов учреждений профессионального высшего и высшего образования всех форм собственности.

Для первых же курсов рекомендуют начать обучение ориентировочно 15 сентября, но не позднее 1 октября 2022 года. Для первых курсов магистратуры на основе высшего образования – ориентировочно 1 октября 2022 года.

В МОН объяснили такие рекомендации в том числе соображениями экономии средств в отопительный сезон.

"Эти рекомендации основываются на учете объективных обстоятельств в нашей стране, а именно вооруженной агрессии РФ против Украины и необходимости учета ее последствий (возможных разрушений или повреждений критической инфраструктуры и ограничений в использовании энергоресурсов). Актуальность во время войны приобретает и возможная экономия средств в отопительный сезон", - объяснили "Стране" в пресс-службе МОН.

При этом там уточнили, что эти рекомендации носят гибкий характер, в частности, учитывают особенности проведения вступительной кампании 2022 года и возможность поэтапного вступления для абитуриентов.

"Кроме того, руководство учреждений учитывают имеющиеся возможности самого учебного заведения и конкретную ситуацию в регионе (продолжение военных (боевых) действий и возможных артиллерийских обстрелов в пределах отдельных территорий, деятельности диверсионно-разведывательных групп, террористических актов и т.п.)", - отметили в пресс-службе МОН.

При этом рекомендации МОН о новом учебном году - всего лишь рекомендации, а решение о дате начала обучения будут принимать руководители вузов.

"Окончательное решение о дате начала образовательного процесса будут принимать руководители учреждений профессионального высшего и высшего образования", - подытожили в МОН.

Напомним, ранее в Минобразования сообщили, что делать выпускникам, если им не пришли данные для входа в систему единого теста.

Также "Страна" писала, что в Украине 89% школ оказались без собственных бомбоубежищ. Тогда как наличие бомбоубежищ - ключевое условие для запуска оффлайн-обучения.

Также по словам главы Минреинтеграции Ирины Верещук, школы без бомбоубежищ "нельзя рассматривать как объекты, где могут находиться дети и где можно проводить оффлайн-обучение".