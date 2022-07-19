Министерство образования и науки Украины (МОН) разослало руководителям учебных заведений письмо с рекомендациями насчет учебного года 2022/23.

Об этом сообщает портал Освіта.ua.

В частности, рекомендуется:

студентам старших курсов вернуться в учебные заведения уже с 15 августа;

для первокурсников вузов начать обучение с 15 сентября;

в теплые месяцы учиться в субботу;

зимнюю зачетно-экзаменационную сессию завершить до конца ноября;

второй семестр - начать не раньше 15 февраля.

Ранее мы писали, когда начнется обучение в киевских школах и как будут проходить занятия.

Также сообщалось, что глава комитета Рады по вопросам образования рассказал об уроках эвакуации в школах Украины.

Кроме того, писали, что новый учебный год в Украине начнется 1 сентября в очном режиме.