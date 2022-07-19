Учеба по субботам, старт - с 15 августа. Опубликованы рекомендации МОН по учебному году-2022/23
Министерство образования и науки Украины (МОН) разослало руководителям учебных заведений письмо с рекомендациями насчет учебного года 2022/23.
Об этом сообщает портал Освіта.ua.
В частности, рекомендуется:
- студентам старших курсов вернуться в учебные заведения уже с 15 августа;
- для первокурсников вузов начать обучение с 15 сентября;
- в теплые месяцы учиться в субботу;
- зимнюю зачетно-экзаменационную сессию завершить до конца ноября;
- второй семестр - начать не раньше 15 февраля.
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Кроме того, писали, что новый учебный год в Украине начнется 1 сентября в очном режиме.