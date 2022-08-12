В Донецкой области, несмотря на обязательную эвакуацию, на данный момент остаются примерно 350 тысяч жителей.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко на брифинге.

По его словам, власти призывают жителей области эвакуироваться, потому что во время отопительного периода смогут обеспечить теплом лишь немногим более 200 тысяч человек.

Кириленко надеется, что до наступления холодов количество жителей уменьшится до 235 тысяч.

"Именно на эту цифру мы рассчитываем, учитывая состояние электросетей в жилых домах. Люди ведь будут греться обогревателями", - добавил глава Донецкой ОВА.

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