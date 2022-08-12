Папа Римский Франциск провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

По его словам, с начала войны "произошел третий телефонный разговор между Папой Римским Франциском и президентом Украины Владимиром Зеленским".

"Украинский лидер поблагодарил понтифика за молитвы и человеческую поддержку, а также еще раз подтвердил, что Украина будет счастлива приветствовать его", - заявил Юраш.

Ранее Папа Римский Франциск неоднократно говорил о желании посетить Украину. Но конкретную дату визита он не называл.

Напомним, в Ватикане не исключили, что визит понтифика в Украину может состояться уже в августе. Вероятность поездки Франциска в Украину зависит в числе прочего от его здоровья.

Также "Страна" сообщала, что Папа Римский рассказал о попытке встретиться с Владимиром Путиным и обсуждении войны в Украине с главой РПЦ.

Война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" следит за происходящим 12 августа в обновляемом материале.

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