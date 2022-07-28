У Папы Римского Франциска, который недавно заявил о желании посетить Украину, пока нет конкретного плана визита.

Об этом заявил секретарь Ватикана по отношениям с государствами Пол Ричард Галлахер в интервью немецкому подкасту Himmelklar.

Он уточнил, что вероятность поездки Франциска в Украину зависит в числе прочего от здоровья понтифика.

При этом представитель Ватикана не исключил, что визит может состояться уже в августе.

На этих выходных Папа Римский Франциск сказал, что хотел бы посетить Украину. Такое заявление он сделал по дороге в Канаду, куда направился с апостольским визитом.

Ранее он заявлял, что после поездки в Канаду, которая продлится с 24 по 30 июля, он вскоре хотел бы посетить Москву и Киев.

Война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.