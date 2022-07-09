Глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер не исключил, что папа Римский Франциск может отправиться с визитом в Украину уже в августе.

Отвечая на вопрос, может ли поездка в Киев состояться после возвращения из Канады, куда понтифик направится в конце июля, секретарь по международным делам ответил утвердительно.

"Да, я думаю, что после возвращения из Канады мы действительно начнем изучать возможность", - сказал архиепископ.

Говоря о возможности проведения визита уже в августе Галлахер также добавил, что визит зависит от определенных обстоятельств.

"Возможно, я бы этого не исключал, но многое зависит от результатов поездки в Канаду. Посмотрим, как папа выдержит эту поездку, которая будет тоже очень напряженной, а потом посмотрим", - сказал он.

В начале июля папа Франциск заявлял в интервью СМИ, что хотел бы посетить Москву и Киев вскоре после поездки в Канаду, которая запланирована с 24 по 30 июля. Понтифик тогда сказал, что между государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и главой МИД РФ Сергеем Лавровым были контакты по поводу возможной поездки понтифика в Москву.

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