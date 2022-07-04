Папа Римский Франциск заявил, что после поездки в Канаду, куда он отправится с 24 по 30 июля, вскоре хотел бы посетить Москву и Киев.

Об этом пишет Reuters.

Вместе с тем, он опроверг сообщения, что он планирует уйти в отставку в ближайшем будущем.

Папа Римский также опроверг слухи о том, что у него рак, пошутив, что его врачи "ничего мне об этом не говорили", и впервые рассказал подробности о состоянии колена, которое помешало ему выполнять некоторые обязанности. По его словам, он получил "небольшой перелом" колена, когда сделал неверный шаг во время воспаления связок.

Напомним, ровно месяц назад Франциск заявил, что он хотел бы посетить Украину, но "следует дождаться подходящего случая, чтобы не навредить миру".

Также сообщалось, что Папа Римский заявил, что вторжение РФ в Украину могло быть спровоцировано.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

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