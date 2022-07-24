Папа Римский Франциск вновь сказал, что хотел бы посетить Украину. Такое заявление он сделал по дороге в Канаду, куда направился с апостольским визитом.

Об этом пишет агентство Stampa.

"Да, хотел бы посетить, будем надеяться. Может быть", - приводит его слова агентство Stampa.

Ранее сообщалось о том, что папа точно намерен поехать в Киев. Об этом заявил секретарь Ватикана по связям с государствами (министр иностранных дел) Пол Галлахер. На вопрос, может ли Франциск поехать в Киев или Москву после предстоящей поездки в Канаду, Галлахер ответил, что "папа обязательно поедет в Киев, но мы не знаем, как и когда".

На вопрос, стремился ли понтифик к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, Галлахер ответил: "У нас есть контакты с посольством, это наш канал связи, как и у нунция".

Напомним, Папа Римский заявлял о желании посетить Москву и Киев после визита в Канаду в конце июля.

Война в Украине продолжается уже 151-й день. "Страна" следит за главными новостями 24 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 150-го дня войны. На Донбассе противник подошел вплотную к Северску. Россияне нанесли удар по Одесскому торговому порту. На захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей издали "указы" о создании "избирательной комиссии" для проведения "референдума по присоединению к России". В США, отвечая на вопрос, будут ли Украине предоставлять ракеты дальностью 300 километров, ответили отрицательно.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как происходит мобилизация в Украине, почему повестки раздают на улицах, кого призывают в ВСУ и за сколько "отмазывают".