Папа Римский Франциск планирует посетить Москву и Петербург весной. Об этом рассказал его товарищ, председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, передают российские СМИ.

Севастьянов говорит, что понтифик сам рассказал ему, что хотел бы посетить Успенский собор в Кремле, церковь святого папы Римского Мартина I в Таганском районе Москвы и Третьяковскую галерею и пройти "по следам Достоевского" в Петербурге.

"Он сказал мне, что в отставку он не пойдет до тех пор, пока не посетит Россию. Папа Римский выразил уверенность, что приедет в нашу страну. Россию он особо выделил", - сказал Севастьянов.

То есть Франциска, судя по этим словам, интересует РФ с точки зрения культурного досуга, а не переговоров с политиками.

Ранее Папа Римский заявлял, что хотел бы посетить Украину, а также призывал к скорейшему возобновлению переговоров по окончанию войны.

Напомним, что недавно Папа Римский Франциск не исключил, что может оставить свой пост по состоянию здоровья. Последние несколько месяцев он пользовался инвалидной коляской, тростью или ходунками из-за боли в колене, вызванной переломом и воспалением связок.

"Я не думаю, что смогу продолжать путешествовать в том же ритме, что и раньше", — сказал 85-летний папа журналистам на борту самолета, возвращающегося в Рим после его недельной поездки по Канаде.

Ранее он говорил, что может пойти по стопам папы Бенедикта, который в 2013 году стал первым за 600 лет главой католической церкви, который ушел на покой досрочно вместо того, чтобы править пожизненно.