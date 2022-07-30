Папа Римский Франциск, несмотря на состояние здоровья, намерен посетить Украину.

Об этом сообщает Vatican News в субботу, 30 июля, со ссылкой на заявление Папы Римского журналистам во время перелета из Канады.

"Я уже сказал, что в Украину хочу поехать. Увидим, что будет, вернувшись домой. В настоящее время хотел бы также поехать в Казахстан, это простое путешествие, без чрезмерного движения, потому что речь идет о конгрессе религий. Пока это остается в планах", – сказал понтифик, отвечая на вопрос о том, как состояние здоровья может повлиять на его поездки.

При этом Папа Римский Франциск выразил сомнение, что сможет поддерживать тот же ритм путешествий, что и раньше.

"Думаю, что в моем возрасте и с этими ограничениями я должен немного пожалеть себя, чтобы служить Церкви", – сказал он.

При этом Франциск заявил, что "нет проблемы в том, чтобы сменить Папу". Однако он считает, что следует немного ограничить эти усилия.

"Я буду стараться и дальше путешествовать, быть близким с людьми, потому что считаю, что близость является способом служения", – добавил понтифик.

Напомним, что последние несколько месяцев он пользовался инвалидной коляской, тростью или ходунками из-за боли в колене, вызванной переломом и воспалением связок.

В Ватикане не исключили, что визит Папы Римского в Украину может состояться уже в августе.

Ранее мы писали, что Папа Римский призвал к скорейшему возобновлению переговоров по окончанию войны в Украине.