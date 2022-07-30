Папа римский Франциск, который недавно призвал к скорейшему возобновлению переговоров по окончанию войны в Украине, не исключил, что может оставить свой пост по состоянию здоровья.

Об этом он сказал в интервью Sky News.

Последние несколько месяцев он пользовался инвалидной коляской, тростью или ходунками из-за боли в колене, вызванной переломом и воспалением связок.

"Я не думаю, что смогу продолжать путешествовать в том же ритме, что и раньше", — сказал 85-летний папа журналистам на борту самолета, возвращающегося в Рим после его недельной поездки по Канаде.

Ранее он говорил, что может пойти по стопам папы Бенедикта, который в 2013 году стал первым за 600 лет главой католической церкви, который ушел на покой досрочно вместо того, чтобы править пожизненно.

Напомним, что недавно папа Римский Франциск во время своей поездки в Канаду сказал, что хотел бы посетить Украину.

Однако представители понтифика сказали, что у папы пока что нет плана визитов. Там уточнили, что вероятность поездки Франциска в Украину зависит в числе прочего от здоровья понтифика. При этом представитель Ватикана не исключил, что визит может состояться уже в августе.