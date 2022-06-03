В Ватикане к 100 дням войны в Украине выпустили серебряную монету, посвященную Украине, всю прибыль от продажи которой используют на помощь нашей стране. Об этом сообщил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш в Facebook.

"Это не просто символ, это настоящий жест в поддержку Украины: на 100 день вторжения России в Украину Ватиканский офис филателии и нумизматики выпустил специальную серебряную монету (23 гр.), посвященную Украине. Вся прибыль от продажи монеты (стоимостью 50 € каждая) будет использована в помощь Украине", - отметил дипломат.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина за 100 дней полномасштабной войны остановила "вторую армию мира", освободила часть своих территорий и продолжает давать достойный отпор захватчикам.

Ранее в США выпустили комикс о жизни Владимира Зеленского.

Как писала "Страна", Кремль запретил государственным СМИ РФ акцентировать внимание на "100 днях войны" в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.