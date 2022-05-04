НБУ показал эскизы памятных монет о войне
Национальный банк Украины (НБУ) начинает работу над созданием первой памятной монеты о нынешней войне.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
По итогам открытого голосования выбрали 5 работ в номинации "Лучший эскиз": "В единстве – сила", "Остров Змеиный", "Призрак Киева", "Слава Героям" и "Украина – мать героев".
В номинации "Лучшая творческая работа" победили работы "Берегиня", "Героям слава!", "Приглашаем в Чернобаевку", "Аист" и "Слава Героям!".
Рассмотрев все эскизы и учтя результаты народного голосования, Нацбанк начинает работу по созданию первой монеты "В единстве сила".
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