Национальный банк Украины (НБУ) начинает работу над созданием первой памятной монеты о нынешней войне.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

По итогам открытого голосования выбрали 5 работ в номинации "Лучший эскиз": "В единстве – сила", "Остров Змеиный", "Призрак Киева", "Слава Героям" и "Украина – мать героев".

В номинации "Лучшая творческая работа" победили работы "Берегиня", "Героям слава!", "Приглашаем в Чернобаевку", "Аист" и "Слава Героям!".

Рассмотрев все эскизы и учтя результаты народного голосования, Нацбанк начинает работу по созданию первой монеты "В единстве сила".

Ранее мы писали, что "Укрпочта" выпустит новую марку на тему ракетного крейсера "Москва".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

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