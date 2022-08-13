Число погибших в результате вечернего обстрела Краматорска увеличилось до трех человек.

Об этом сообщил в Facebook мэр города Александр Гончаренко.

По его словам, раненая во время обстрела женщина скончалась в больнице.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале сообщил о двух погибших и 13 раненых в результате удара по Краматорску.

Кириленко добавил, что повреждено около 20 домов.

Видео разрушений показал Telegram-канал Краматорского горсовета.

Также "Страна" публиковала фото последствий ракетных ударов армии РФ по жилому сектору Краматорска, которые произошли сегодня ночью. Обошлось без жертв и раненых, по району частного сектора нанесли 11 ракетных ударов.

Война в Украине продолжается уже 170-й день. "Страна" следит за происходящим 12 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 169-го дня войны. К югу от Бахмута бои шли в районе Вершины, а также села Дача. Под Донецком россияне вели наступление в районах Песок и Марьинки. Американский Институт изучения войны сообщил, что россияне уже вошли на большую половину Песок. По мнению экспертов, захваченные плацдармы к западу от Донецка будут использованы для оттеснения линии соприкосновения от города. На ЗАЭС снова произошел обстрел. Генсек ООН призвал прекратить любую военную деятельность вокруг станции. Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами.

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